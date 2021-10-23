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В РФ экспертиза оружия будет обязательной для выдачи заключения о соответствии требованиям

Проектом постановления предлагается дополнить ранее утвержденный перечень
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. МВД России разработало проект постановления правительства, которым проведение экспертных исследований оружия станет обязательным для выдачи МВД заключения о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям. Об этом сообщается на сайте министерства.

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"Предполагается, что проведение экспертных исследований оружия будет являться обязательной и необходимой услугой для предоставления МВД России государственной услуги по выдаче заключения о соответствии гражданского и служебного оружия криминалистическим требованиям, предусмотренным статьями 3 и 4 Федерального закона от 13 декабря 1996 года "Об оружии", - сообщает МВД.

Проектом постановления предлагается дополнить перечень, утвержденный постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года, соответствующим пунктом.

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