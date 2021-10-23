В РПЦ заявили, что планы Константинопольского патриархата финансируются из США

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Планы Константинопольского патриархата по трансформации власти патриарха Варфоломея в подобие папской власти в католической церкви финансирует греческая община в США и поддерживает американская администрация, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"В Америке есть солидная греческая диаспора, которая является паствой Константинопольского патриарха и которая финансово поддерживает, по сути - содержит Константинопольский патриархат. Кроме того, американская администрация на протяжении многих лет оказывает политическую поддержку Константинополю, в том числе в тех амбициозных планах, которые Константинопольский патриархат вынашивает и частично реализует", - сказал владыка в эфире телеканала "Россия-24", комментируя визит патриарха Варфоломея в США.

Он пояснил, что планы Константинопольского патриархата "сводятся к тому, чтобы из почетного первенства роль Константинопольского патриарха в православной церкви переросла в некое подобие папской власти в католической церкви". По словам митрополита Илариона, "основная паства Константинопольского патриархата находятся в Америке". При этом в Турции у этой церкви "практически не осталось верующих".

Как сообщалось, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге сообщила, что президент США Джо Байден встретится в Вашингтоне с патриархом Константинопольским Варфоломеем в понедельник, 25 октября.

Церковный раскол

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию (Думенко) томос об автокефалии. А в августе 2021 года Варфоломей побывал с визитом на Украине, где совершил совместный молебен с руководством ПЦУ.

Русская православная церковь (РПЦ) и Украинская православная церковь (УПЦ) считают и томос об автокефалии, и объединительный собор в Киеве "канонически ничтожными". В РПЦ заявляют, что эти и другие действия патриарха Варфоломея, в том числе его "сближение" с Римской католической церковью, привели к расколу православия в мире.