СПЧ обобщит жалобы обманутых вкладчиков финансовых пирамид для помощи в возвращении денег

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Жалобы от обманутых вкладчиков, которые потеряли свои деньги в финансовых пирамидах, собирают в Совете по правам человека для содействия в возврате утраченных средств. Об этом сообщила ТАСС председатель постоянной комиссии Совета по личным правам, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Мы сейчас обобщаем проблему финансовых пирамид. <…> Как уполномоченный я обладаю большим материалом, потому что люди мне жалуются. Как член СПЧ я выхожу на федеральный уровень, и мы все обобщаем по России, но основная доля материалов идет по Свердловской области. <…> Неудовлетворенность есть у меня в том, что не задержан ни один из тех, кто создавал старые пирамиды. Во-вторых, все-таки не растет количество пирамид, но количество жалоб на пирамиды потихоньку растет от старых вкладчиков", - сказала она.

Мерзлякова добавила, что в 2020 году в законодательство были внесены изменения, которые усложнили создание пирамид и кредитных потребительских кооперативов, поэтому во время пандемии их число не увеличилось.

"У нас по-прежнему силовые структуры расследуют. Люди ждут старые деньги, вложенные в предыдущие годы. <…> Естественно, в СПЧ мы это держим на контроле как одну из значимых проблем", - отметила Мерзлякова.