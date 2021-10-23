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СПЧ обобщит жалобы обманутых вкладчиков финансовых пирамид для помощи в возвращении денег

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отметила, что в 2020 году в законодательство внесли изменения, которые усложнили создание пирамид и кредитных потребительских кооперативов, поэтому во время пандемии их количество не увеличилось
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова Владислав Бурнашев/ТАСС
Описание
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова
© Владислав Бурнашев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 октября. /ТАСС/. Жалобы от обманутых вкладчиков, которые потеряли свои деньги в финансовых пирамидах, собирают в Совете по правам человека для содействия в возврате утраченных средств. Об этом сообщила ТАСС председатель постоянной комиссии Совета по личным правам, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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"Мы сейчас обобщаем проблему финансовых пирамид. <…> Как уполномоченный я обладаю большим материалом, потому что люди мне жалуются. Как член СПЧ я выхожу на федеральный уровень, и мы все обобщаем по России, но основная доля материалов идет по Свердловской области. <…> Неудовлетворенность есть у меня в том, что не задержан ни один из тех, кто создавал старые пирамиды. Во-вторых, все-таки не растет количество пирамид, но количество жалоб на пирамиды потихоньку растет от старых вкладчиков", - сказала она.

Мерзлякова добавила, что в 2020 году в законодательство были внесены изменения, которые усложнили создание пирамид и кредитных потребительских кооперативов, поэтому во время пандемии их число не увеличилось.

"У нас по-прежнему силовые структуры расследуют. Люди ждут старые деньги, вложенные в предыдущие годы. <…> Естественно, в СПЧ мы это держим на контроле как одну из значимых проблем", - отметила Мерзлякова.

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