CNN: США начали работу над переселением со своих баз более 55 тыс. афганских беженцев

НЬЮ-ЙОРК, 24 октября. /ТАСС/. Американские власти работают над тем, чтобы расселить в города Соединенных Штатов порядка 55 600 афганских беженцев, которые были эвакуированы на военные базы США за границей. Об этом в субботу сообщила телекомпания CNN .

По его сведениям, администрация президента США Джо Байдена запускает программу, которая позволит прибывшим в страну афганцам расселяться в города и работать в качестве сети поддержки правительственных ведомств. Помимо этого, американские власти работают над восстановлением центров для мигрантов, значительная часть которых была закрыта при президентстве Дональда Трампа. "Это, честно говоря, потрясающая возможность осуществить то, о чем просили наши ветераны, - устроить безопасный и достойный прием для афганцев, которые плечом к плечу служили с нами в Афганистане и теперь хотят строить свою жизнь тут", - приводит телеканал слова бывшего губернатора штата Делавэр Джека Маркелла, который временно осуществляет надзор за данной программой.

Предполагается, что часть семей будет подселена к американским семьям, участвующим в благотворительных программах. Беженцы будут иметь право также получить $2 275 в виде единовременной выплаты, власти также будут помогать устраивать детей афганцев в местные школы.

По данным газеты The Washington Post, с 17 августа в Соединенные Штаты были эвакуированы более 60 тыс. афганцев из числа тех, кто оказывал в свое время различную помощь американским войскам. 7 октября в Пентагоне сообщили, что американское правительство возобновило эвакуацию граждан Афганистана в США.