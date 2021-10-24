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Одну из двух пропавших в Красноярске девочек-подростков нашли

По информации полицейских, она жива и невредима
© Антон Новодережкин/ТАСС, архив

КРАСНОЯРСК, 24 октября. /ТАСС/. Полиция в Красноярске нашла 16-летнюю девушку, которая перестала выходить на связь 23 октября после того, как вышла из кинотеатра. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД.

"16-летняя нашлась", - сообщили в главке МВД, добавив, что девушка жива и невредима.

Как сообщала ранее полиция, за сутки в городе пропали два подростка. Вторая девочка - 13-летняя школьница - вышла из дома в Ленинском районе краевого центра в субботу и домой до сих пор не вернулась.

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