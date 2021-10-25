В рамках переписи населения через госуслуги поступили данные почти 15 млн человек

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Данные почти 15 млн человек уже поданы через портал госуслуг в рамках Всероссийской переписи населения. Об этом сообщили ТАСС в Минцифры РФ.

"Через госуслуги 6,097 млн человек переписали 14,575 млн членов своих домохозяйств", - уточнили в министерстве.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах она продлится до 20 декабря. Впервые она проводится в том числе в онлайн-формате: заполнить переписной лист в электронной форме с 15 октября по 8 ноября смогут порядка 100 млн граждан, имеющих учетную запись на госуслугах. Анкета адаптирована для отображения на компьютере, планшете, смартфоне и доступна в любом месте, где есть выход в интернет.

Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.