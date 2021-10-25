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Путин поручил регионам оперативно обрабатывать данные о вакцинации с портала госуслуг

При необходимости для этой работы могут привлекать волонтеров

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил властям регионов обеспечить оперативную обработку информации о вакцинации граждан от коронавируса, поступающую на единый портал госуслуг.

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"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить в предельно сжатые сроки качественную обработку информации, поступающей на единый портал государственных услуг (функций) по вопросам вакцинации граждан против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 20 октября.

При необходимости для этой работы могут привлекать волонтеров, указывается в сообщении.

Кроме того, указывается в перечне поручений, властям регионов рекомендуется ввести допуск на посещение гражданами отдельных организаций только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от ковида, или документа о ранее перенесенном заболевании. Лица, имеющие противопоказания к вакцинации, могут предоставить медицинский документ, подтверждающий это, или отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа.

Полпреды президента в федеральных округах должны следить за выполнением этих распоряжений. Глава государства ожидает доклад в срок до 30 ноября, далее - ежемесячно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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