Путин поручил регионам оперативно обрабатывать данные о вакцинации с портала госуслуг

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поручил властям регионов обеспечить оперативную обработку информации о вакцинации граждан от коронавируса, поступающую на единый портал госуслуг.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить в предельно сжатые сроки качественную обработку информации, поступающей на единый портал государственных услуг (функций) по вопросам вакцинации граждан против коронавирусной инфекции (COVID-19)", - говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами кабмина, состоявшегося 20 октября.

При необходимости для этой работы могут привлекать волонтеров, указывается в сообщении.

Кроме того, указывается в перечне поручений, властям регионов рекомендуется ввести допуск на посещение гражданами отдельных организаций только при наличии документа, подтверждающего вакцинацию от ковида, или документа о ранее перенесенном заболевании. Лица, имеющие противопоказания к вакцинации, могут предоставить медицинский документ, подтверждающий это, или отрицательный ПЦР-тест, полученный не позднее, чем за 72 часа.

Полпреды президента в федеральных округах должны следить за выполнением этих распоряжений. Глава государства ожидает доклад в срок до 30 ноября, далее - ежемесячно.