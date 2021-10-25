Прощание с Рогожкиным состоится 28 октября на Богословском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Прощание с режиссером Александром Рогожкиным пройдет 28 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Ленфильма".

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"Прощание состоится 28 октября в 13:00 на Богословском кладбище", - сказали в пресс-службе киностудии.

Как стало известно в воскресенье, народный артист РФ Александр Рогожкин умер 23 октября после продолжительной болезни.

Фильмы Рогожкина, такие как "Кукушка", "Блокпост", "Перегон", вошли в золотой фонд современного российского кинематографа. Массовому зрителю Рогожкин известен как режиссер фильма "Особенности национальной охоты" и телесериала "Улицы разбитых фонарей".