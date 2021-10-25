Власти Москвы сообщили, что город полностью покрывает спрос на вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Около 300 центров вакцинации работают на территории Москвы, все доступные мощности полностью удовлетворяют текущий спрос на прививки. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Там отметили, что сегодня в некоторых ТЦ в пункты вакцинации одновременно пришло больше человек, чем обычно. При этом вакцинация проводится с соблюдением всех необходимых мер безопасности, в том числе социальной дистанции. Для ускорения проведения процедуры в ТЦ направлены дополнительные бригады медработников.

"Дополнительно сообщаем, что на данный момент в столице функционирует около 300 центров вакцинации. <…> Данные мощности полностью удовлетворяют текущий спрос на вакцинацию: на две недели для записи в пункты вакцинации на базе поликлиник доступны около 57% слотов, причем на ближайшие три дня - 21% также свободны. В одном из крупнейших пунктов вакцинации в ГУМе мощности загружены лишь на 30%, а в Лужниках - на 20% от максимально возможной", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что жители Москвы могут сделать прививку в пунктах на базе 100 городских поликлиник, в 20 центрах госуслуг "Мои документы" и торговых центрах, два крупных центра в ГУМе и Лужниках, а также в частных клиниках.

"При увеличении спроса на вакцинацию в эти пункты будут направлены дополнительные бригады медработников для полного удовлетворения спроса", - добавили в пресс-службе.