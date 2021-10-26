Роспотребнадзор возбудил дела после аншлага на концерте Хабиба в Татарстане

КАЗАНЬ, 26 октября. /ТАСС/. Региональное управление Роспотребнадзора возбудило административные дела в отношении концертного зала и организатора концерта Хабиба в Набережных Челнах после жалоб в соцсетях на несоблюдение антиковидных мер и заполненность зала зрителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

Хабиб 24 октября дал концерт в Набережных Челнах. Судя по видеозаписям, которые публиковали фанаты артиста в соцсетях, а также по роликам, размещенным на странице Хабиба в Instagram, зал был полон поклонников.

"По факту нарушения профилактических (противоэпидемических) мероприятий при проведении концерта Хабиба 24 октября <...> Набережночелнинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан 25 октября возбуждены дела об административных правонарушениях <...> в отношении Концертного зала С.Садыковой и организатора концерта ООО "МИА "Сфера", - говорится в сообщении. Дела возбуждены по административной статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Уточняется, что ответственные лица приглашены для дачи объяснений и составления протоколов об административных правонарушениях.

Ранее Роспотребнадзор уже наказывал организаторов концертов в Набережных Челнах за несоблюдение антиковидных мер. Летом 2021 года главный санитарный врач города предлагал отменить массовые мероприятия после концерта артиста Niletto. Роспотребнадзор устроил проверку после мероприятия, по итогам которой начальник городского управления по делам молодежи был оштрафован. Сам Niletto тогда сообщил в Instagram, что на его концерт пришли 35 тыс. человек. Судя по видео в соцсетях, никто из слушателей на концерте не соблюдал дистанцию и не пользовался масками.

С 11 октября в Татарстане действуют новые меры ограничения из коронавирусной инфекции, которые касаются и массовых зрелищных мероприятий. Например, театры, кинотеатры, концертные залы работают только при заполняемости не более чем наполовину (и не более 500 человек). Допускается заполняемость на 70 процентов при условии, если все сотрудники и организаторы мероприятия вакцинированы, а в зале находятся люди старше 18 лет с действующими QR-кодами. Также нужно предупредить о мероприятии оперативный штаб Татарстана по противодействию распространения ковида не позже семи дней до его начала.