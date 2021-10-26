Эксперт: решение суда Амстердама по скифскому золоту политически мотивировано и спорно

"Нужно учитывать, что некрополь, в котором нашли золото, был открыт в Бахчисарайском районе Крыма в 1964 году. То есть все, что там находилось, принадлежало СССР. Правоприемницей Советского Союза, в том числе в вопросах имущества и культурных ценностей, после его распада объявила себя Россия, а все бывшие советские республики, включая Украину, с этим согласились. Так что очевидно, что прав на это золото у РФ больше, чем у украинского государства", - сказал юрист. По словам Кузьмина, решение арбитража продиктовано, по большей части, "текущей политической конъюнктурой" . "Россия имеет право его обжаловать, и этой возможностью надо пользоваться", - уверен он.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. По словам председательствующей судьи Паулины Хофмейер-Рюттен, эти объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне". При этом, согласно ее решению, до истечения срока обжалования и до конца рассмотрения жалобы золото Украине не передадут. Как сообщил ТАСС замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, кассационная жалоба в Верховный суд Нидерландов на решение суда Амстердама по скифскому золоту будет подана в ближайшее время.