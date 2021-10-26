WP: системы Facebook настроены на показ в том числе провокационных сообщений

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Алгоритмы социальной сети Facebook настроены таким образом, чтобы пользователям с большой вероятностью показывали материалы, потенциально вызывающие у них сильные эмоции, в том числе гнев. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник в газете The Washington Post .

Журналисты издания ознакомились с внутренней документацией компании Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть и другие популярные сервисы. "Пять лет назад Facebook дал пользователям возможность отреагировать на сообщения в их лентах пятью новыми способами, помимо обычного "Нравится" и пальца вверх: "Супер", "Ха-ха", "Ух ты!", "Сочувствую" и "Возмутительно". В Facebook негласно запрограммировали алгоритмы, определяющие, что увидят люди в своих лентах, на использование данных эмодзи с реакцией в качестве сигнала для продвижения более эмоционального и провокационного контента, в том числе такого, который, вероятно, вызовет гнев", - отмечается в материале.

"Как свидетельствует внутренняя документация, с 2017 года алгоритмы ранжирования Facebook оценивали эмодзи с реакцией как в пять раз более ценные, чем значки "Нравится". Теория была простой: сообщения, в ответ на которые публиковали много эмодзи с реакцией, привлекали больше внимания пользователей, а внимание пользователей имело большое значение с точки зрения работы Facebook", - подчеркивает издание.

Согласно данным газеты, технические специалисты соцсети отмечали, что продвижение сообщений, вызывающих гнев у пользователей, влечет за собой различные нарушения в Facebook. Указанные материалы нередко содержали заведомо ложную информацию, негативные оценки. "Это означает, что Facebook в течение трех лет систематически продвигал некоторые из худших материалов в соцсети, делал их более заметными в лентах пользователей, распространял на более широкую аудиторию", - подчеркивает издание. По его оценке, "мощь алгоритмов подрывала усилия модераторов Facebook <...>, которые вели нелегкую борьбу с негативным и вредным контентом".

В материале приводится комментарий представителя соцсети Дани Левер. "Мы продолжаем работу над тем, чтобы понять, какой контент вызывает негативные переживания, чтобы уменьшить его распространение", - отметила она. Левер добавила, что это касается и сообщений, которые вызывают у пользователей гнев.

Влияние соцсети и ее критика

Администрацию Facebook ранее не раз критиковали за то, что она не предпринимает достаточных мер для борьбы с распространением в ней заведомо ложных утверждений, а также сообщений, разжигающих ненависть. Американские эксперты отмечали, что социальная сеть является для жителей США и других стран важным источником информации и, в частности, может оказывать серьезное влияние на политические процессы.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Согласно последним оценкам, совокупная ежемесячная аудитория одноименной соцсети превышает 2,9 млрд пользователей. По сведениям специалистов компании, более 3,5 млрд человек в мире хотя бы раз в месяц пользуются одним из ее сервисов. Капитализация Facebook превышает $900 млрд. Она считается одной из наиболее влиятельных в США технологических компаний.

В понедельник ряд мировых СМИ опубликовал новую серию расследований о проблемах в работе Facebook. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в составлении досье The Facebook Papers приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.