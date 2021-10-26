Все семьи погибших и пострадавшие при стрельбе в Пермском вузе получили выплаты от региона

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Все пострадавшие и семьи погибших при стрельбе в Пермском государственном исследовательском университете получили материальную поддержку из бюджета региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на презентации инвестиционных возможностей Пермского края в Москве.

"Все абсолютно [получили поддержку от властей Пермского края]. Я могу отвечать только за меру поддержки, которая со стороны региона предусмотрена была и со стороны федерации. Все денежные средства заплачены были в максимально короткие сроки. И для пострадавших тоже, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, все ли семьи погибших получили поддержку.

Он добавил, что сотрудники полиции, медуниверситетов, а также психологи, которые оказывали помощь при инциденте, получат награды от региона. "Считаем, что это правильно, несмотря на то, что они отмечены на самом высоком федеральном уровне, но мы, жители Пермского края, втройне благодарны за их мужество и героизм", - отметил губернатор.

По словам Махонина, в настоящее время ситуация с обеспечением охраны в школах и вузах региона нормальная. "В прошлом году и в этом году мы докупали металлоискатели и рамки, безопасность по периметру была обеспечена и много чего еще было сделано для того, чтобы максимально обеспечить безопасность", - добавил он.

Студент первого курса, находясь на территории одного из корпусов 20 сентября, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги. Студент на допросе признал вину. В ходе судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.