Памфилова призвала членов избиркомов принять участие в переписи населения

"Уважаемые коллеги, все вы знаете, что сейчас в стране идет перепись. Вот так не повезло, что пандемия в разгаре, но дело очень важное, для страны важное", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, "чем более адекватны и точны будут результаты переписи, чем больше людей в ней примут участие, тем более эффективно будут формироваться будущие социальные программы, социальное развитие регионов, городов и сельских поселений". "Я прошу принять участие [в переписи], поскольку и наши коллеги тоже многие задействованы в регионах", - отметила глава ЦИК, подчеркнув необходимость соблюдения всех мер безопасности.

Она призвала всех членов комиссий проявить гражданскую ответственность. "Это в наших же с вами интересах. <...> Я сама обещаю буквально сегодня-завтра это сделать. А тем, кто у нас зарегистрированы на портале госуслуг, это вообще просто сделать", - добавила Памфилова.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября, в отдаленных и труднодоступных районах она продлится до 20 декабря. Впервые она проводится в том числе в онлайн-формате: заполнить переписной лист в электронной форме с 15 октября по 8 ноября смогут порядка 100 млн граждан, имеющих учетную запись на госуслугах. Анкета адаптирована для отображения на компьютере, планшете, смартфоне и доступна в любом месте, где есть выход в интернет.

Проживающие в России граждане других стран также могут принять участие в переписи, для этого им необходимо иметь учетную запись иностранного гражданина на портале госуслуг с подтвержденным СНИЛС.