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Пандемия COVID-19

Минтруд подготовил рекомендации по предоставлению выходных при вакцинации от ковида

Работодателям рекомендуют предусматривать предоставление двух оплачиваемых выходных дней в коллективных договорах, локальных нормативных актах
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Минтруд РФ направил Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений проект рекомендаций по предоставлению двух оплачиваемых выходных дней работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса. Документ опубликован на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в среду.

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"Направляем для рассмотрения и последующего утверждения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 октября 2021 года проект рекомендаций по проведению вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции с целью последующего информирования объединениями работодателей своих членов по данному вопросу", - говорится в сообщении.

В документе работодателям рекомендуется предусматривать предоставление двух оплачиваемых выходных дней в коллективных договорах, локальных нормативных актах. Также отмечается возможность их присоединения к очередному отпуску и осуществление дополнительных выплат, оплаты проезда, питания и иных мероприятий.

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставлять работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса. Глава государства также поручил правительству РФ совместно с региональными властями и сторонами социального партнерства принять и реализовать рекомендации по предоставлению двух оплачиваемых выходных дней работникам, прошедшим вакцинацию от ковида. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 ноября, далее - ежемесячно.

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РоссияПандемия COVID-19
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