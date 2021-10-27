Смертность от онкозаболеваний в России снизилась на 3,9%

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Смертность от онкологических заболеваний в России снизилась в 2020 году, несмотря на пандемию, на 1%, снижение зафиксировано в 81 регионе. С начала 2021 года смертность от онкозаболеваний снизилась на 3,9% к аналогичному периоду прошлого года, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В целом смертность от онкозаболеваний снижается, и как я уже сказала, несмотря на ковидный год, в 2020 году смертность от онкозаболеваний в России снизилась почти на 1%. В текущем году - пока рано подводить итоги - но за прошедший период по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - на 3,9%", - сказала она на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

По итогам 2020 года снижение показателя смертности от новообразований отмечено в 81 регионе, добавила Голикова. Наиболее существенное снижение было в Карачаево-Черкесской Республике, Ненецком и Чукотском автономных округах, Челябинской области и Республике Алтай.

"В России ежегодно регистрируется около 600 тыс. случаев онкозаболеваний. В 2020 году впервые в жизни выявлено около 556 тыс. случаев, в том числе 256 тыс. случаев - у мужчин и почти 300 тыс. - у женщин", - добавила вице-премьер. Она отметила, что в 2020 году онкозаболевания были выявлены у 3 751 ребенка и под медицинским наблюдением находились 29 тыс. детей до 17 лет.

Всего по итогам 2020 года под наблюдением состояло 4 млн онкобольных, или 2,7% населения страны, из них 0,7% составляли дети до 18 лет, добавила Голикова. Наиболее высокие показатели первичной заболеваемости раком были зафиксированы в Севастополе, Сахалинской, Самарской, Орловской Архангельской, Нижегородской, Ярославской, Брянской, Кировской и Курганской областях.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, по итогам последних двух лет на 7,8% снизилась одногодичная летальность онкобольных, на 1,5% снизилась смертность от онкозаболеваний, в том числе злокачественных, на 4% увеличилась и составила 56,5% доля онкологических пациентов, которые состоят на учете 5 лет и более", - подчеркнула вице-премьер.