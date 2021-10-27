AP: Facebook не отреагировал на пост Трампа о стрельбе по мародерам после смерти Флойда

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Руководство соцсети Facebook не отреагировало на сообщение бывшего президента США Дональда Трампа о стрельбе по мародерам после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на внутренние документы социальной сети.

Афроамериканец погиб 25 мая 2020 года в результате применения полицейскими удушающего приема. После этого в ряде городов начались массовые протесты против жестокости по отношению к темнокожим, манифестации сопровождались погромами и случаями мародерства. "Эти головорезы позорят память Джорджа Флойда, и я не позволю этому случиться, - написал Трамп в своих аккаунтах в Twitter и Facebook. - Если возникнет какая-нибудь трудность, то мы возьмем контроль на себя, но когда начнется грабеж, начнется и стрельба!"

Из внутренней документации компании следует, что сообщение Трампа, опубликованное 28 мая, привело к "быстрому" увеличению ксенофобских высказываний в социальной сети. Внутренний автоматизированный контроль Facebook, предназначенный для обнаружения сообщений, разжигающих ненависть, предсказал с вероятностью 90%, что сообщение Трампа нарушает правила компании против подстрекательства к насилию.

Facebook не предпринял никаких действий в связи с сообщением Трампа. В то же время Twitter отреагировал на сообщение Трампа предупреждением и запретом для пользователей публиковать его дальше. Как пишет агентство, на следующий день после сообщений Трампа протесты, сопровождаемые насилием, охватили почти все города США.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на документацию Facebook, сообщило что соцсеть давала политикам и звездам привилегии при публикации постов. Знаменитостям разрешалось публиковать все что угодно, без ограничений.

С минувшей пятницы началась публикации так называемого досье The Facebook Papers. По данным Associated Press, в его составлении приняли участие 17 американских СМИ. Журналисты провели совместную работу, изучив тысячи страниц внутренних документов американской компании, которые оказались в распоряжении бывшей сотрудницы Facebook Фрэнсис Хауген.