Общественная палата рассчитывает на тесное сотрудничество с новым детским омбудсменом

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ поддерживает назначение сенатора Марии Львовой-Беловой новым уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и приглашает ее к тесному сотрудничеству. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

"Общественная палата поддерживает состоявшееся сегодня назначение и приглашает нового уполномоченного [по правам ребенка] к самому тесному взаимодействию и сотрудничеству", - приводит слова Михеевой Telegram-канал ОП в среду.

Михеева подчеркнула, что Львова-Белова имеет "огромный жизненный и профессиональный опыт в сфере поддержки семьи и защиты детей". "Она прошла большой личный и профессиональный путь - от волонтера и основателя региональной благотворительной организации до общественного и политического деятеля федерального уровня. Для нас важно, что она имеет опыт работы в некоммерческом секторе, была членом региональной и федеральной общественных палат. В этом смысле это наш человек, который привык работать с людьми и их проблемами без посредников", - отметила секретарь ОП.

По словам Михеевой, Львова-Белова является человеком, который готов взять на себя ответственность за результат. "Как мать пятерых родных и четырех приемных детей, опекун нескольких детей с особенностями развития, она лучший эксперт, в компетенциях которого соединен и личный, и профессиональный опыт. Кстати, то, что при всей имеющейся у нее нагрузке, Мария стала победителем конкурса "Лидеры России", где конкуренция невероятно высока и требуется максимальная самоотдача, говорит об умении концентрироваться на результате, о высоком уровне ее работоспособности", - добавила секретарь ОП.

Президент России Владимир Путин назначил Львову-Белову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

Бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова ранее была избрана депутатом Госдумы, в нижней палате парламента она занимает пост вице-спикера, курирующего в том числе социальные вопросы.