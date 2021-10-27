Эксперт: именные приглашения на прививку от ковида могли бы ускорить темпы вакцинации

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Именные приглашения с четким указанием даты, времени и места проведения вакцинации от коронавируса могли бы ускорить темпы прививочной кампании. Такое мнение высказал в среду в ходе круглого стола "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты-государство-общество" руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

"Именное приглашение имеет силу большую, чем тысяча плакатов с призывом вакцинироваться. Огромное количество россиян не вакцинировались не потому что они антиваксеры, а потому что просто не нашли на это времени",- считает эксперт.

Он привел в пример страны, где "решение о вакцинации в конкретный день и час не отдавалось на откуп вакцинируемого". "Вот сидишь, ждешь в карантине и приходит приглашение в такое-то время явится по такому-то адресу для вакцинации", - пояснил он.

Кроме того, по его мнению, для мероприятий по вакцинации от ковида следует организовать отдельную структуру. "Практически повсеместно созданы специальные институты по управлению процессом вакцинации. Вакцинация практически повсеместно никак не связана с системой здравоохранения той или иной страны. Чисто психологически одно дело, когда идешь в поликлинику к больным людям или в больницу, а другое дело - когда ты оказываешься в отдельном центре вакцинации, в который переделаны как правило большие помещения залов, стадионов", - сказал Кузнецов.

"Уместно было бы создать отельную структуру временно действующую, предметом деятельности которой была бы организация вакцинации", - резюмировал он.