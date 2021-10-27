Правительство 28 октября обсудит ход Всероссийской переписи населения

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит, как проходит Всероссийская перепись населения. Об этом говорится в материалах к заседанию кабинета министров.

Что нужно знать о переписи населения

"О ходе проведения Всероссийской переписи населения", - указано в числе пунктов, вынесенных на обсуждение.

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах России 15 октября. Она продлится до 14 ноября, а в отдаленных и труднодоступных районах - до 20 декабря. В 2021 году перепись впервые проходит в цифровом формате: к традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.