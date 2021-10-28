В Свердловской области обязали вакцинироваться работников сфер энергетики, ЖКХ и культуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Свердловское региональное управление Роспотребнадзора расширило перечень отраслей, сотрудники которых обязаны пройти вакцинацию, его пополнили сотрудники сферы энергетики, ЖКХ, работники культуры, а также домов и баз отдыха, сообщили в пресс-службе управления в четверг.

Ранее главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан. Новые правила распространяются на работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

"Согласно постановлению врио главного госсанврача Свердловской области от 28.10.2021 №05-24/3, к гражданам, которые должны быть обязательно привиты от COVID-19, добавились работники сферы энергетики, предоставления жилищно-коммунальных услуг, осуществляющие деятельность в области культуры и развлечений (цирк, дворцы, клубы и дома культуры), деятельности домов и баз отдыха", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, все перечисленные категории граждан должны привиться первым компонентом в срок до 1 декабря 2021 года, вторым компонентом - до 1 января 2022 года. С 16 января 2022 года работодателям необходимо будет отстранять всех сотрудников, у которых нет законченного курса вакцинации.

С 25 октября QR-коды начали действовать в правительственных зданиях, музеях, библиотеках, выставочных центрах и на спортивных объектах, с 30 октября в регионе будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты, санаториев, ТЦ, предприятий общественного питания и фитнес-клубов.

В Свердловской области наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом. В минувшие сутки было зарегистрировано 696 случаев заражения, что является максимумом за всю пандемию. Общее количество заболевших за всю пандемию - 155 260 человек, выписаны 140 498, умерли 7 381. По данным полпредства УрФО на 26 октября, в Свердловской области курс вакцинации прошли 28% жителей, что составляет 1,2 млн человек.