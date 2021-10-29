Акция в поддержку премьера Судана проходит около здания ООН в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались в четверг вечером напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке на митинг в поддержку задержанного суданскими военными властями премьер-министра страны Абдаллы Хамдука. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники акции с флагами Судана в руках призывают к "восстановлению демократии" и действиям со стороны всемирной организации для урегулирования кризиса в этой стране.

"Мы собрались на протест около здания ООН, потому что в Судане произошел военный переворот. Наша акция в поддержку премьер-министра Абдаллы Хамдука. Мы поддерживаем премьер-министра, выступаем за его скорейшее освобождение, как и других политиков", - сказал ТАСС один из митингующих Абдулхамид Хасан.

Мероприятие проходит спокойно, полиция не вмешивается в происходящее.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали Хамдука, а также ряд высших чиновников и политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира, а также отношения между военными и гражданскими властями.

Как заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, РФ надеется, что ситуация в Судане скоро вернется в конституционные рамки.