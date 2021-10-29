Палатки с пунктами вакцинации намерены развернуть в парках Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Власти Крыма в связи с повышенным спросом на вакцинацию намерены развернуть в парках Симферополя палатки с пунктами вакцинации от коронавируса. Об этом в пятницу в эфире телеканала "Крым-24" сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

"Уже сегодня выехали на территорию столицы [Симферополя] пять модульных ФАПов, которые будут установлены дополнительно в районе крупных торговых центров, центрального рынка. Прорабатывается вопрос с МЧС о развертывании дополнительно палаток в городских парках: парк Тренева, Гагаринский парк", - сказал Скорупский.

Он отметил, что "мощность пунктов вакцинации растет". "Мы рассматриваем варианты еще каких-либо помещений по развертыванию дополнительных пунктов. Ситуация в целом на контроле, люди очень активно идут на вакцинацию, я думаю, с этой ситуацией мы справимся", - добавил Скорупский.

По данным Минздрава Крыма, к началу недели на территории республики действовали 127 пунктов вакцинации. Для создания популяционного иммунитета необходимо вакцинировать не менее 80% взрослого населения, что составляет 1 212 687 человек. К пятнице в регионе вакцинированы первым компонентом 628 864 человека, или 51,9% от плана, вторым компонентом - 540 532 человека, или 44,6% от плана.

С начала пандемии в регионе заразились более 95 тыс. человек, выздоровели более 81 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.