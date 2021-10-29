Вылеченного в Челябинске львенка Симбу успешно доставили в Танзанию

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Львенка Симбу, которого с травмами летом 2020 года доставили на лечение в Челябинск из Дагестана, после выздоровления успешно перевезли в реабилитационный центр в Танзании. Сейчас он проходит послеполетную реабилитацию, говорится в сообщении, распространенном департаментом информационной политики и связей с общественностью АО "Русская медная компания".

"Лев Симба и леопард Ева успешно добрались из Челябинска до реабилитационного центра "Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center" в Танзании. Животные проходят постполетную реабилитацию и акклиматизацию в построенных специально для них помещениях при вольерах. За дикими кошками, репатриацию которых профинансировала Русская медная компания (АО "РМК"), ведут круглосуточное наблюдение местные специалисты и челябинский ветеринар Карен Даллакян, который и спас измученных хищников", - говорится в сообщении.

Как только закончится карантинный и адаптационный период, Симба и Ева переместятся из крытого вольера в открытые зоны, уникальные для всего африканского континента. При их строительстве и проектировании особое внимание уделили не только созданию комфортной среды, но и вопросам безопасности. Территория обнесена ограждением высотой почти шесть метров, заборы с цементным подземным фундаментом оснащены современной системой защиты от проникновений.

По данным пресс-службы, каждому из животных предоставлен пруд для водных процедур и водопоя, а также многоуровневые площадки с учетом их особенностей. Специально для Симбы на его территории оборудована песчаная зона. К каждому вольеру проведен водопровод с чистой водой.

30 июня 2020 года сообщалось, что уголовное дело из-за жестокого обращения со львенком возбудили в Дагестане после прокурорской проверки опубликованной в интернете информации. По данным прокуратуры, в феврале-марте 2020 года неизвестный нанес восьмимесячному львенку по кличке Симба многочисленные телесные повреждения.

После обнаружения 24 марта 2020 года львенка с увечьями в Избербаше ветеринары и зоозащитники оказали ему необходимую медицинскую помощь. Львенка вывезли в центр реабилитации "Спаси меня" в Челябинске.