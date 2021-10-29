Высшие награды Прикамья вручили сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе

ПЕРМЬ, 29 октября. /ТАСС/. Церемония награждения прошла в пятницу в Пермском крае, на которой были вручены высшие награды региона сотрудникам ДПС, задержавших стрелявшего в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Также были отмечены действия врачей и психологов, сообщается на сайте правительства региона.

"Высшей наградой региона - памятным знаком "Герб Пермского края" I степени - награждены сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления МВД РФ по городу Перми. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни отмечен старший лейтенант Константин Калинин, за смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника - капитан Владимир Макаров", - говорится в сообщении.

Также благодарственными письмами были отмечены фельдшер Городской клинической поликлиники города Перми Анна Никитина, методист Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пермского края Ольга Васильева, врач-психиатр Краевой клинической психиатрической больницы Жанна Григорьева, директор Центра психолого-педагогической помощи, заведующий кафедрой психологии развития Пермского государственного национального исследовательского университета Светлана Жданова, заведующая центром - врач-психиатр Краевого кризисного центра специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и суицидальным поведением Клинической больницы Свердловского района Перми Алла Виноградова. Также были отмечены психологи и сотрудники Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

20 сентября студент первого курса, находясь на территории одного из корпусов, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали. При задержании он получил ранение, ему ампутировали часть ноги. Студент на допросе признал вину. В ходе судебного заседания ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.