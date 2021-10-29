Наталия Орейро получит российский паспорт в посольстве России в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 октября. /ТАСС/. Певица и актриса Наталия Орейро принесет присягу гражданина Российской Федерации и получит российский паспорт в ближайшее время в посольстве России в Аргентине. Об этом диппредставительство сообщило журналистам в пятницу.

"В ближайшее время в посольстве планируется церемония принесения присяги и вручения российского паспорта Наталии Орейро", - сказали в посольстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил российское гражданство Орейро и ее сыну. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.

В июне 2020 года Наталия Орейро в интервью ТАСС сообщила, что оформляет российское гражданство и на тот момент уже подала документы.

О Наталии Орейро

Наталия Орейро родилась 19 мая 1977 года в столице Уругвая Монтевидео. В 16 лет актриса переехала в Аргентину, где ее карьера пошла вверх. На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна благодаря аргентинскому телесериалу "Дикий ангел", где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных пластинки.

В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь. С тех пор певица почти каждый год приезжает с гастролями в Россию, где у нее сформировался огромный фан-клуб. Орейро учит русский язык, исполняла русскоязычные версии своих мировых хитов, а также записала на трех языках (английском, испанском и русском) композицию United By Love к чемпионату мира по футболу, который в 2018 году прошел в России.