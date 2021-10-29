Попова: вариант коронавируса AY.4.2 пока не отнесли к требующим настороженного отношения

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новый вариант коронавируса AY.4.2, который является подвидом штамма "дельта", отнесен к категории "требующий изучения", сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"В самом деле это не новый штамм, это вариант штамма "дельта". Сегодня он уже определен Всемирной организацией здравоохранения как штамм, как вариант, требующий изучения. Но пока он не отнесен к вариантам, которые требуют настороженного отношения к себе. Это обычная история развития любого вируса", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что ученые выявили пять случаев нового вида коронавируса AY.4.2, три из них обнаружены в Москве и области, два - в Татарстане.
Вариант AY.4.2 был обнаружен в Великобритании. По данным британских ученых, он является одним из 45 подвидов штамма "дельта". В институте генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу предположили, что новый штамм может распространяться на 10-15% быстрее, чем предыдущая версия "дельты".