Работа общепита в Ростовской области приостанавливается на период нерабочих дней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Работа предприятий общественного питания приостанавливается в Ростовской области с 1 по 7 ноября. Об этом говорится в сообщении управления информационной политики правительства региона.

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"В Ростовской области с 1 по 7 ноября введены дополнительные ограничения. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Так, с понедельника по воскресенье включительно на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно тексту постановления, исключение составляют те компании, которые будут принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку заказов. Также предприятия общественного питания, расположенные на территории гостиниц, могут продолжить свою деятельность, но при условии доставки готовых блюд в номера или работы навынос.

"Вместе с тем могут продолжить работу и предприятия, расположенные на территории одной организации и обслуживающие только сотрудников этой компании. Вводимые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта Платов", - отмечается в сообщении.

Ранее областные власти допускали работу кафе и ресторанов, но вводили строгие ограничения - им запрещено было работать с 21:00 до 06:00, однако в другие часы они могли обслуживать посетителей.

О ситуации с коронавирусом в регионе

Ростовская область занимает шестое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в регионе увеличилось до 155 453, выздоровели после заражения 131 312 человек, умерли 7 713. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,04.

В области введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. В среду власти ужесточили ограничения, введя запрет на работу непродовольственных магазинов с 28 октября по 7 ноября. Власти региона также снизили возрастной порог по самоизоляции пожилых людей с 65 лет до 60 лет. Также обязали непривитых жителей области, покидающих регион более чем на трое суток, сдавать ПЦР-тест после возвращения.