Страны G20 хотят обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Страны "двадцатки" обязались прикладывать усилия для обеспечения достаточного количества вакцин от ковида, доступ к которым должен быть у всех. Об этом говорится в распространенной в воскресенье декларации по итогам саммита G20.

"Учитывая, что вакцины являются одними из наиболее важных инструментов противодействия пандемии, и признавая, что массовая вакцинация против COVID-19 является общественным благом, мы будем прикладывать усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам", - говорится в тексте.

"Чтобы способствовать достижению цели вакцинировать не менее 40% населения к концу 2021 года и 70% к середине 2022 года, мы будем предпринимать меры для увеличения поставок вакцин и основных медицинских продуктов в развивающиеся страны и для устранения ограничений в области финансирования", - отмечается в декларации.

Участники саммита договорились поддерживать инициативы по поддержке исследований и разработок в этой сфере, а также по укреплению цепочек поставок. Страны "двадцатки" также хотят способствовать расширению и диверсификации производства. Одновременно с этим участники G20 намерены предпринимать действия по укреплению доверия к вакцинам со стороны населения. К этому относится также борьба с дезинформацией относительно эффективности и побочных эффектов препаратов.

Страны Группы двадцати намерены сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных заболеваний в условиях пандемии.

"Признавая важность быстрого реагирования на пандемии, мы будем поддерживать науку, чтобы сократить цикл разработки безопасных и эффективных вакцин, терапевтических и диагностических средств с 300 до 100 дней после выявления таких угроз, и работать над тем, чтобы сделать их широко доступными", - отмечается в документе.

Сфера туризма

Страны Группы двадцати договорились оказывать поддержку восстановлению сферы туризма, которая серьезно пострадала в результате пандемии коронавируса.

"Опираясь на работу, проделанную в 2020 году, мы продолжим поддерживать быстрое, устойчивое, и всеобъемлющее восстановление сектора туризма, который является одним из наиболее пострадавших от пандемии", - отмечается в документе.

Страны G20 обязуются принимать меры в отношении безопасного и беспрепятственного передвижения, а также цифровизации области туризма.

Международные поездки

Страны Группы двадцати высказались за общие стандарты при международных поездках, включая требования к сертификатам о вакцинации.

"Мы будем прилагать усилия к возобновлению международных поездок в безопасной и упорядоченной форме в соответствии с работой, ведущейся в соответствующих международных организациях, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международная организация гражданской авиации (ИКАО), Международная морская организация (ИМО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). С этой целью, принимая во внимание национальные политики в области общественного здравоохранения, мы признаем важность общих стандартов для обеспечения беспрепятственного передвижения, в том числе требования к анализам и их результатам, сертификатам по вакцинации, совместимости и совместного признания цифровых приложений", - отмечается в 17-страничном документе.