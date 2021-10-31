Почти 2 млн петербуржцев прошли полный цикл вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 октября. /ТАСС/. Полный цикл вакцинации в развернутых в Санкт-Петербурге 175 пунктах прошли 1 901 917 граждан. Об этом говорится в справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, распространенной пресс-службой города.

За последние сутки привились более 16 тыс. человек, полный цикл вакцинации завершили 7 590 петербуржцев. Зафиксирован очередной антирекорд по числу заразившихся ковидом - 3 597 случаев.

С 30 октября в городе начали действовать новые ограничительные меры: закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, организации сферы услуг и МФЦ, а также учреждения культуры, за исключением театров и музеев. 18 октября Беглов подписал постановление о том, что с 1 ноября в городе заработает система QR-кодов, которая постепенно охватит не только музеи или кафе, но и непродовольственные магазины, также только с кодом взрослые смогут попасть на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек. Ограничительные меры будут действительны до 7 ноября.

Петербург находится на втором месте в стране по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, уступая по этому показателю лишь Москве. Городской запас вакцины от COVID-19 на сегодняшний день составляет 704 202 доз.