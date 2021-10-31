Минздрав Дагестана и власти района проведут расследование факта обнаружения шприцев в реке

МАХАЧКАЛА, 31 октября. /ТАСС/. Минздрав Дагестана совместно с муниципальными властями проведут расследование по факту обнаружения использованных шприцев и систем для инъекций в реке Аварское Койсу в Дагестане. Об этом говорится в сообщении в Instagram Гергебильского района республики.

Ранее автономная некоммерческая организация "Каспийский природоохранный центр" сообщала, что в реке Аварское Койсу в Дагестане обнаружены использованные шприцы и системы для внутривенных инъекций. Как отмечается, обнаруженные предметы являются медицинскими отходами класса "Б". В свою очередь Минприроды республики под этой же публикацией отметило, что планируется провести очистку воды.

"По факту выброса медицинских отходов в реку Аварское Койсу на территории села Чалда Гергебильского района ведутся оперативные мероприятия. На месте работает следственная группа, также на месте находятся представители администрации района и глава села. Обнаруженные в реке 10 мешков с медицинскими отходами будут вывезены на территорию ЦРБ района и после осмотра следственными органами вывезены и утилизированы", - говорится в сообщении.

Медицинские отходы государственных лечебных учреждений сдаются на утилизацию специализированным компаниям, пояснили в региональном Минздраве.

"Все этапы хозяйственной деятельности медицинских учреждений строго регламентированы. К руслу реки Аварского Койсу выходят лечебные учреждения нескольких районов - Гергебильский, Гунибский, Тляратинский, Шамильский, Хунзахский. Перечисленные медицинские организации имеют договора на вывоз медицинских отходов со специализированными компаниями, занимающимися их утилизацией, - ООО "Экодом", "Экоград", "Экодин", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что сотрудниками утилизационных компаний согласно графику медицинские отходы забираются с территории медицинских учреждений и вывозятся. По данному факту проводится служебное расследование.