Медведев: долгую "окопную" войну с ковидом нужно вести, невзирая на политические амбиции

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости при коронавирусе сейчас находится почти на критическом уровне, а война с пандемией будет долгой. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете" .

"В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума", - констатировал Медведев. По его оценке, "уровень заболеваемости колеблется на весьма высоком, почти критическом уровне, идет массовая вакцинация".

Зампред СБ указал, что "при этом жизнь в новой реальности требует продуманных, взвешенных решений, долгой "окопной" войны с пандемией". "И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более на чьи-либо политические амбиции", - призвал он.

Этапы борьбы

Медведев напомнил, что первая и вторая фазы борьбы с коронавирусом были пройдены весной 2020 года, а третья фаза началась летом - в начале осени прошлого года. "К этому времени большинство компаний и, что особенно важно, вся система образования перестроились на удаленный формат работы. В России был оптимизирован управленческий инструментарий, стали более эффективными каналы взаимодействия граждан и государства. Люди смогли получать важнейшие государственные услуги дистанционно, социальные выплаты начали осуществляться в проактивном режиме", - перечислил зампред СБ.

На его взгляд, тогда "было очевидно, что эпидемия вскоре вернется с новой силой". "И на ее предупреждение государство направило значительные ресурсы. Завершились испытания вакцин против коронавируса, были зарегистрированы первые из них", - указал Медведев.

Он отметил, что "эта работа шла одновременно во многих странах". "В то же время в обществе нарастали тревога и недовольство: люди устали от долгих карантинов и постоянных опасений за свое здоровье. Предметами дискуссий на разных континентах все чаще становились нарушения прав человека во время "локдаунов", - подчеркнул заместитель председателя Совбеза.

"Четвертый этап пандемии, наступивший осенью-зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости. Появились новые штаммы вируса, коронавирус распространялся повсеместно, а не в локальных очагах, как это происходило прежде. Те, кто питал надежды на скорое преодоление болезни и возвращение к нормальной жизни, были вынуждены расстаться с иллюзиями", - считает Медведев.

Он также заметил, что "введение новых ограничительных мер и "локдаунов" многие граждане встречали резко негативно". "Вспышки протестной активности мы наблюдали в Нидерландах, США, Италии, Германии и других странах. И даже в России, хотя и в гораздо меньшей степени", - перечислил зампред СБ.