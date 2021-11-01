Эксперт заявил, что вакцинация защищает организм от постковидных осложнений

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса защищает человека от постковидных осложнений, так как иммунная защита блокирует распространение инфекции по всему организму, сообщил в понедельник руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Даже если вакцинная система человека была пробита вирусом, и человек переболел, у него таких последствий мы не видим, потому что иммунитет, уже тренированный вакциной, помог ограничить распространение ковида по организму, и чаще всего человек болеет именно в виде респираторной инфекции", - рассказал он в эфире Российского общества "Знание".

Семенов отметил, что вирус не успевает распространиться по организму, поразить нервную ткань, сердечно-сосудистую систему, кишечник, так как иммунитет привитого человека это блокирует.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова отметила, что у вакцинированных также крайне редко наблюдается поражение легких.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт" и "Эпиваккорона-Н".