В проекте нового КоАП предусмотрен штраф до 3 тыс. руб. за парковку на газоне

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Штраф за парковку на газоне или тротуаре, а также за мойку автомобиля в неположенном месте в проекте нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) составляет от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Отдельные эгоистичные привычки российских автомобилистов проект нового КоАП предлагает сделать наказуемыми. Речь идет, в частности, о парковке на газонах, тротуарах, детских или спортивных площадках, а также о мытье машин в неустановленных для этого местах, на территориях общего пользования", - сказала сенатор, участвующая в доработке проекта. "Полный текст проекта нового КоАП направлен в правительство РФ, ждем его заключения", - продолжила она.

Согласно проекту, "нарушение установленных требований в области благоустройства территории, совершенное с использованием транспортных средств, в том числе оставление (размещение), мойка транспортных средств в нарушение указанных требований", повлечет предупреждение или штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Как пояснила Рукавишникова, законопроект вводит саму возможность наложения подобных штрафов, а их администрирование ляжет на плечи муниципалитетов.

"КоАП установит составы и размеры санкций за подобные деяния в том случае, если они прописаны в правилах благоустройства конкретного муниципального образования. Применять штрафные санкции по данным составам также будут уполномоченные сотрудники муниципалитетов, а не работники ГИБДД. В одних поселениях правила благоустройства уже содержат такие правонарушения, с принятием нового КоАП появится реальный механизм наведения порядка, другим необходимо будет корректировать правила", - сказала она.

По ее словам, если муниципалитет прописал в правилах, что мыть машины во дворах и парках, на берегах водоемов нельзя, так как грязная вода стекает в водоем или на общественное пространство, то санкции, предусмотренные кодексом, смогут применяться. "Что касается борьбы с парковкой на газонах, то в этом вопросе муниципалитетам предстоит четко прописать в своих правилах благоустройства, что именно в данном муниципальном образовании считается газоном. В крупных городах, наверное, это будет любой островок растительности вне зависимости от того, возделывается он или нет. А в сельской местности, возможно, к газонам отнесут только огороженные бордюрами территории, растительность на которых посажена человеком", - предположила парламентарий.

Она отметила, что в проекте кодекса отражен принцип единства всех уровней публичной власти. "Федеральный кодекс устанавливает ответственность, правила прописываются на муниципальном уровне, а к составлению протоколов могут привлекаться как муниципальные, так и региональные должностные лица", - заключила она.