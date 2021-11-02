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Сайлент Хилл в Москве. Пользователи соцсетей показали фото столицы в тумане

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, образовавшийся туман возник в результате резкого охлаждения воздуха
Москва Георгий Джеджея/ТАСС
Описание
Москва
© Георгий Джеджея/ТАСС

В Москве и Подмосковье с ночи на 2 ноября наблюдается плотный туман. Как предупреждали накануне в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, ожидалось ограничение видимости до 200 м. В аэропортах столицы задержали более 100 рейсов. 

По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, образовавшийся туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха.

Пользователи социальных сетей делятся снимками видов Москвы, накрытой туманом. Многие из них сравнивают столицу с Сайлент Хиллом - вымышленным городом из одноименной серии компьютерных игр. ТАСС собрал подборку из наиболее интересных кадров. 

 

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