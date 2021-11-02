Сайлент Хилл в Москве. Пользователи соцсетей показали фото столицы в тумане

В Москве и Подмосковье с ночи на 2 ноября наблюдается плотный туман. Как предупреждали накануне в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, ожидалось ограничение видимости до 200 м. В аэропортах столицы задержали более 100 рейсов.
По словам главного специалиста Гидрометцентра России Марины Макаровой, образовавшийся туман имеет естественный характер и возник в результате резкого охлаждения воздуха.
Пользователи социальных сетей делятся снимками видов Москвы, накрытой туманом. Многие из них сравнивают столицу с Сайлент Хиллом - вымышленным городом из одноименной серии компьютерных игр. ТАСС собрал подборку из наиболее интересных кадров.
Мечтал увидеть такой рассвет добрую половину жизни и вот мечта сбылась. А всего то надо было вечером выйти из дома фото-охотиться на туман и отдаться спонтанности. Ну и капельку везения. pic.twitter.com/ySt8GWSD6O— Вершинин ⚡️ (@RWersh) November 2, 2021
Сайлент Хилл московских реалий pic.twitter.com/Hu8aoXtbEj— ✪Дарксиль✪ (@TheMadnessTiger) November 2, 2021
Утренний туман над МГУ и Москва-Сити pic.twitter.com/mvSg5MnZIa— Oleg A. Chagin (@Oleg_A_Chagin) November 2, 2021
Шотландский Зеленоград. Утро. Локдаун pic.twitter.com/8dfJr96IoG— Ekaterinа Galakhtina (@KaterinaArdex) November 2, 2021
Silent Hill - Moscow pic.twitter.com/4PrSmhvKNl— Konstantin Milenin (@mi_konstantin) November 1, 2021
доброго утра, Шмуль!— внучка профессора баумана (@matilda_bzden) November 2, 2021
а у нас тут Сайлент Химки-))
а у вас? pic.twitter.com/8vCUisCina
москва сегодня решила что она сайлент хилл pic.twitter.com/piVsn2kvS1— мурумурy забанена (@nesanechkaa) November 2, 2021