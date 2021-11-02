Аэропорт Воронежа из-за тумана в Москве внепланово принял шесть пассажирских самолетов

ВОРОНЕЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Воронежский аэропорт внепланово принял шесть пассажирских самолетов, которые из-за сильного тумана в Москве не смогли совершить посадку в аэропортах столицы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

"Сегодня, 2 ноября, Воронежский аэропорт внепланово принял шесть пассажирских самолетов. Все экипажи выбрали Воронеж в качестве запасного аэродрома. Причиной изменения маршрутов стали сложные метеоусловия Москвы - туман", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, во вторник вместе с полетами по расписанию персонал аэропорта дополнительно обслужил рейсы Мурманск - Москва (Домодедово) и Челябинск - Москва (Домодедово) авиакомпании S7, рейсы Сургут - Москва (Внуково), Новосибирск - Москва (Внуково) и Екатеринбург - Москва (Внуково) авиакомпании "Победа", а также рейс Омск - Москва (Домодедово) "Уральских авиалиний".

В ночь на 2 ноября Москву накрыл плотный туман. Около 70 самолетов, направлявшихся в Москву, совершили посадку на запасных аэродромах. Кроме того, согласно данным онлайн-табло столичных аэропортов, из-за непогоды в Москве были задержаны около 100 авиарейсов, 29 отменены.