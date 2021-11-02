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Дело Ивана Сафронова

Глава СПЧ считает, что общественность должна знать суть обвинений против Сафронова

По мнению Валерия Фадеева, спецслужбы должны найти способ объяснить суть дела

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что общественность должна знать суть предъявленных обвинений в государственной измене против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, спецслужбы должны донести "какие-то намеки" до общественности. Об этом он заявил во вторник в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

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"Почти ничего не могу сказать, я высказывался по этому поводу публично, и все-таки мы не знаем, в чем обвиняют Сафронова. И моя позиция, что все-таки дело секретное, и да, наверное спецслужбы боятся, может быть, раскрыть своих агентов или еще кого-то, но они должны найти все-таки способ, чтобы донести до общественности хоть какие-то намеки - в чем дело", - сказал он. "С Сафроновым что-то мы должны понять, что-то мы должны узнать", - добавил Фадеев.

Сафронов полностью отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене, сообщил ранее во вторник его адвокат Дмитрий Талантов.

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РоссияФадеев, Валерий АлександровичДело Ивана Сафронова
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