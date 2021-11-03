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МВД РФ предлагает освободить трудовых мигрантов от повторной обязательной дактилоскопии

Речь идет о лицах, приехавших в страну на срок более 90 дней

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. МВД России разработало проект приказа, которым предлагает освободить от повторной обязательной дактилоскопии трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших на срок более 90 дней, в случае идентификации их личности по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени. Об этом говорится в проекте приказа, с которым ознакомился ТАСС.

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"В порядке проведения идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени: подпункт 2.3 пункта 2 изложить в следующей редакции: исключения проведения <...> повторной обязательной государственной дактилоскопической регистрации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в том числе при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу за исключением случаев, при которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация указанных иностранных граждан и лиц без гражданства проводится повторно", - говорится в документе.

Кроме того, МВД предлагает также освободить от обязательной повторной дактилоскопии иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих российское гражданство. При этом, как следует из проекта приказа, данные категории граждан, чтобы не проходить дактилоскопическую регистрацию, должны предъявить документ, подтверждающий ее прохождение, и он должен быть идентифицирован по ЦИАДИС (Централизованной интегрированной автоматизированной дактилоскопической информационной системе). При отсутствии данного документа государственная дактилоскопическая регистрация данного лица не будет проводится, если при идентификации личности данного гражданина в результате оперативной проверки по ЦИАДИС-МВД будет установлено наличие дактилоскопической информации о нем.

Летом 2018 года вступил в силу приказ МВД, детально прописывающий идентификацию личности по отпечаткам пальцев рук в режиме реального времени и утверждающий перечень категорий лиц, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не проводится в случае идентификации их личности. Появились ручные сканеры, которые мгновенно позволяют сверить полученные отпечатки с данными, хранящимися в базе данных.

Трудовые мигранты, а также все остальные категории иностранцев, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, с 29 декабря 2021 года будут подлежать обязательной дактилоскопии и фотографированию. Планируется, что после прохождения данных процедур иностранным гражданам будут выдаваться пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации.

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