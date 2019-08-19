Как ищут отпечатки пальцев? Отрывок из книги израильского криминалиста

Из-за кино и сериалов кажется, что поиск и сравнение отпечатков пальцев — это чуть ли не основной способ раскрыть преступление. Примерно так дело и обстоит, пишет Борис Геллер в книге «Наука раскрытия преступлений: Опыт израильского криминалиста». Только на экране не показывают все тонкости работы в лаборатории, а где-то и вовсе привирают. К примеру, оказывается, на окурках хорошие отпечатки пальцев попадаются чрезвычайно редко — проверять их перестали (зато на фильтре можно обнаружить ДНК человека). Об этой и других тонкостях читайте в приведенном отрывке.

Описание Обложка книги "Наука раскрытия преступлений: Опыт израильского криминалиста" © Издательство "Альпина Паблишер"

Как вы думаете, какие предметы чаще всего попадают на стол криминалиста для дактилоскопической экспертизы? Однозначного ответа на данный вопрос нет. Все зависит от географии и профиля подразделения. Так, эксперты, занимающиеся в южном регионе Израиля делами относительно «низкого профиля» — кражами, взломами, угонами автомобилей (по-английски это называется volume crime), — чаще всего приносят с мест преступления куски защищающих от солнца пластиковых ставней, которые преступники приподнимают, пытаясь проникнуть в квартиры через окно. В холодных странах таких ставней нет. При ограблениях квартир воры ищут деньги и драгоценности в конвертах, обувных коробках, холодильниках, ящиках столов и комодов. Следовательно, и вещественные доказательства будут соответствующие. Криминалисты, помогающие следователям в раскрытии убийств, вооруженных ограблений, изнасилований, часто сталкиваются в своей практике с пистолетами, ножами, бутылками спиртного, банками из-под пива, бейсбольными битами и сигаретными пачками. Рассмотрим с вами вместе, сколько времени требуется на проверку пачки сигарет на следы рук. Представьте себе стандартную красно-белую пачку Marlboro Red. Наверное, это один из самых известных брендов. Давайте посчитаем, сколько видов поверхностей сочетает в себе пачка: 1. Корпус сделан из гладкого ламинированного картона, плохо впитывающего влагу. 2. На две трети он покрыт прозрачным целлофаном. 3. Под знаменитой откидной крышечкой (существует с 1955 г.) — вставочка из белого картона, прекрасно впитывающего влагу. 4. Внутри пачки — обертка с алюминиевым покрытием.

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Итак, четыре разные поверхности, каждая из которых требует своего подхода. Прежде всего, вынимаем из пачки все сигареты и разбираем ее на составляющие. Ламинированный картон по сути своей — пластик, следовательно, и исследоваться он будет как пластик: оптические методы, суперклей, порошок-краситель или вакуумное напыление металлов. Целлофан — тоже пластик, но иного рода, другой консистенции. Помещать его в шкаф с суперклеем вместе с картоном нельзя ни в коем случае. Да и краситель после суперклея ему нужен другой. Белая картонная вставочка пройдет через всю серию анализов, которым подвергаются бумаги. А внутренняя алюминиевая обертка не исследуется вовсе. На ней никогда не остаются отпечатки пальцев. Мне приходилось видеть лаборатории, в которых сотрудники пренебрегали оптическими методами проверки как примитивными и ненужными, а сразу начинали с "тяжелой артиллерии" (суперклей, вакуумное напыление) и в результате, вполне вероятно, пропускали отпечатки. В этой связи вспоминаю один случай. В провинциальном городке летним знойным днем преступник влез в низкое окно первого этажа и изнасиловал девушку, вышедшую из душа. Отбросив использованный презерватив, он закурил, вежливо попрощался с жертвой и исчез тем же путем, каким попал в квартиру. К счастью, сигарета оказалась последней в пачке, которую мужчина и бросил на пол. При первом же осмотре пачки в зеленом свете с оранжевыми очками-фильтрами ярко высветился флуоресцирующий отпечаток пальца. Оказалось, что в смазке презерватива содержался флуоресцирующий компонент. Отпечаток был немедленно сфотографирован в тех же условиях, при каких проявился, и передан в базу данных. Как можно было предположить, вежливый незнакомец уже был известен системе; на его поиски и арест понадобился ровно один день. По времени экспертиза пачки сигарет в хорошей лаборатории займет пару дней при условии, что результат будет отрицательный, то есть отпечатки ни на каком этапе проверки не обнаружатся. А если нам повезло и какие-то приемлемые следы рук налицо, их надо фотографировать, а это совсем другой процесс, продолжительность которого не всегда можно определить заранее. Сами сигареты проверять смысла нет; даже если курильщик и касался их, то отпечатков он явно не оставил. Несколько сложнее обстоит дело с окурками — весьма часто встречающимся вещественным доказательством. Лет 20 назад мы еще исследовали их и на отпечатки пальцев, и на ДНК. За всю практику я помню лишь один случай, когда на окурке удалось выявить частичный отпечаток. Сегодня окурки прямиком попадают в биологическую лабораторию, где профиль курившего легко устанавливается. Окурки сигарет, извлеченные из машины, иногда могут рассказать экспертам и следователям больше, чем кажется на первый взгляд.