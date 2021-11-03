В Хабаровском крае расследуют пять уголовных дел по факту продажи прививочных сертификатов

ТАСС, 3 ноября. Сотрудники полиции в Хабаровском крае расследуют пять уголовных дел по факту незаконной торговли сертификатами, подтверждающими прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом в среду сообщил на заседании оперштаба заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Хабаровскому краю Иван Ямковой.

"Остается на особом контроле работа по выявлению незаконной реализации документов о вакцинации. На сегодняшний день возбуждено и расследуется пять уголовных дел в этой сфере. В связи с осложнением обстановки и ростом заболеваемости, органам внутренних дел края по всем территориям поставлена задача активизации работы с учетом", - сказал Ямковой.

Он сообщил, что с начала пандемии в регионе проведено более 3 тыс. рейдов. При проверках на транспорте выявлено более 300 нарушений масочного режима. "Организованы проверки сферы обслуживания и общественного питания, всего выявлено более 3 тыс. нарушений за весь период. За истекшую неделю - более 50. Всего зафиксировали почти 4 тыс. нарушений масочного режима, основная доля - физические лица, четыре юридических лица, один ИП", - разъяснил замначальника полиции по охране общественного порядка.

По материалам полиции, наложено штрафов на общую сумму почти 4 млн рублей, вынесено 2,3 тыс. предупреждений.

С начала пандемии в Хабаровском крае выявлено 95 011 случаев заражения коронавирусом, 437 - за последние сутки. Всего на лечении находятся 6 988 человек, в том числе 2 179 стационарно, 4 809 амбулаторно. Привиты от коронавирусной инфекции 388 286 жителей края, полностью завершили вакцинацию 358 368 человек.

С 4 по 12 ноября в крупных городах региона прекращают работу торговые центры, которые торгуют непродовольственными товарами, культурные и развлекательные объекты, магазины, где более 50% товаров - алкогольная продукция, предприятия по оказанию косметических и бытовых услуг. С 13 ноября посетителям торговых центров, общепита, хостелов, парикмахерских, косметических и спа-салонов, бань, бассейнов и фитнес-центров необходимо будет предъявлять QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или факт перенесенной коронавирусной инфекции. С этого дня вводятся QR-коды на междугороднем общественном транспорте, граждане старше 60 лет будут получать компенсацию льготного проезда по предъявлению QR-кода.