ТЮМЕНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Более 61% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения, процедура переписи почти окончена в пяти районах региона. Об этом в среду журналистам сообщили в региональном оперативном штабе.

Что нужно знать о переписи населения

"Всероссийская перепись населения близится к завершению в пяти муниципалитетах Тюменской области. Более 61% жителей Тюменской области приняли участие во Всероссийской переписи населения, по данным на 31 октября", - говорится в сообщении.

В оперштабе пояснили, что самые высокие темпы проведения переписи отмечены в Упоровском, Ярковском, Бердюжском, Омутинском районах, городе Ишиме. Более 17% жителей Тюменской области приняли участие в переписи на госуслугах, где ее можно пройти до 14 ноября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее отмечал, что итоги переписи станут основанием для пересмотра объемов оказываемой районам финансовой поддержки, так как ее размер определяется исходя из численности населения.