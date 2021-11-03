The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности "Спутника Лайт"

ТАСС, 3 ноября. Испытания показали, что однокомпонентная вакцина от коронавируса нового типа "Спутник Лайт" безопасна и эффективна для пациентов. Результаты исследования опубликовал научный журнал Lancet , кратко об этом пишет пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В ходе исследования большинство побочных эффектов у принимавших вакцину были мягкими или средними. Серьезных нежелательных реакций не зарегистрировано.

Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" является эффективным препаратом как при самостоятельном применении, так и в качестве бустирующей инъекции. Препарат зарегистрирован более чем в 15 странах, процесс регистрации осуществляется еще в 30 государствах.

Опубликованные ранее НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи данные, полученные на основе однократной вакцинации 28 тыс. лиц препаратом "Спутник Лайт" в Москве, показали, что при самостоятельном применении эффективность вакцины составляет 70% против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%.