Власти Рязанской области приняли решение не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

ТАСС, 3 ноября. Режим нерабочих дней и школьные каникулы не будут продлены в Рязанской области после 7 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов, сообщили ТАСС в среду в правительстве региона.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

"Режим нерабочих дней в Рязанской области после 7 ноября продлен не будет, школьные каникулы также продлятся по 7 ноября", - сообщили в правительстве.

При этом в регионе по 14 ноября продлено действие QR-кодов при посещении учреждений сферы услуг. Исключение будет сделано для членов сборных команд Рязанской области.

К списку очных услуг, которые можно будет получить в МФЦ Рязанской области, добавляется восстановление, регистрация и подтверждение учетной записи граждан на портале "Госуслуги".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Рязанской области с начала пандемии зарегистрировано 48 684 случая заболевания, в том числе 240 - за последние сутки. Выздоровели 42 845 человек, отмечен 1 451 смертельный случай. Первый этап вакцинации прошли 372 098 жителей, второй - 307 244. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 35,1%.