Власти Белгородской области не планируют продлевать нерабочие дни

ТАСС, 4 ноября. Режим нерабочих дней не будет продлен в Белгородской области после 7 ноября, однако QR-коды будут действовать для всей сферы услуг, кроме магазинов, по 22 ноября. Об этом в четверг сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Куда можно попасть только по QR-коду

Карта ковидных ограничений. Куда можно попасть только по QR-коду

"Отвечаю на главный вопрос последних дней: нерабочие дни в Белгородской области продлеваться не будут. Такое решение было принято на основании заключения Роспотребнадзора", - написал губернатор.

Вячеслав Гладков сообщил, что за почти две недели школьных каникул уровень заражения коронавирусом и ОРВИ у детей снизился на 30%, на 15% реже стали болеть взрослые. Поэтому с 8 ноября дети вернутся в школы и детские сады, однако потоки учащихся будут разведены.

"С 8 по 22 ноября вводим систему QR-кодов для всей сферы услуг, кроме магазинов с товарами первой необходимости. Ограничения сохраняются для непривитых жителей области старше 60 лет. Эти люди попадают под самый большой риск", - добавил губернатор.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Белгородской области с начала пандемии зарегистрировано 63 518 случаев заболевания, в том числе 358 - за последние сутки. Выздоровели 55 172 человека, отмечено 1 326 смертельных случаев. Первый этап вакцинации прошли 846 634 жителя, второй - 793 667. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 59,3%.