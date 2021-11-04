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В Нижнем Новгороде показали праздничное шоу дронов в День народного единства

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что такие мероприятия позволяют привлечь внимание молодого поколения к празднику

ТАСС, 4 ноября. Праздничное шоу дронов, которые создавали в небе 3D-картины, показали в Нижнем Новгороде в онлайн-формате в честь Дня народного единства, передает пресс-служба правительства Нижегородской области.

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"Ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде подготовили праздничное шоу дронов в онлайн-формате. 500 квадрокоптеров поднялись в небо в знаковом месте - над площадью Народного единства, у стен Нижегородского кремля. Считается, что именно здесь, у храма Иоанна Предтечи, земский староста Минин призывал горожан объединиться, чтобы освободить Москву", - сообщили в пресс-службе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что такие мероприятия позволяют привлечь внимание молодого поколения к празднику. "Свидетелями этого события благодаря интернету и социальным сетям смогут стать люди со всего мира", - сказал Никитин.

Темой шоу стал подвиг нижегородского ополчения под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году. В небе были созданы трехмерные изображения Нижегородского кремля, памятника Минину и Пожарскому, сцены сбора пожертвований на формирование народного ополчения, а также движения войска и битвы с польскими захватчиками.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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