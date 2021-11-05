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Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

Родственники семи жертв крушения Ан-12 заявили о желании прибыть в Иркутск

Для их размещения власти города подготовили гостиницу

ИРКУТСК, 5 ноября. /ТАСС/. Родственники семи жертв крушения самолета Ан-12, произошедшего в Иркутской области в минувшую среду, заявили о своем желании прибыть в Иркутск. Для их размещения власти города подготовили гостиницу, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

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Что известно о крушении Ан-12 под Иркутском

"По месту жительства родственников погибших, которые являются гражданами РФ, ведется забор генетического материала. Вместе с тем, проводится экспертиза найденных останков тел погибших и идентификация их родственников. На сегодняшний день есть информация о желании семи родных жертв авиакатастрофы приехать в Иркутск. По прибытии будет обеспечено их сопровождение психологами. Для их размещения уже подготовлена гостиница", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следственная группа проводит осмотр места происшествия и разрушенных частей воздушного судна. Представитель авиакомпании "Гродно" вылетит сегодня из Минска в Иркутск, также прибудут представители комиссии по обеспечению авиационной безопасности, безопасности полетов гражданской авиации.

Самолет Ан-12 авиакомпании "Гродно", летевший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в среду в 14:45 мск. Позднее его обломки нашли в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. На борту находились девять человек, все они погибли. Среди них были четверо граждан РФ, трое - Белоруссии и двое из Украины. Среди версий крушения следствие рассматривает ошибку пилотирования, погодные условия, а также техническую неисправность воздушного судна.

Теги
РоссияИркутская областьКрушение самолета Ан-12 под Иркутском
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