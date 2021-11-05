Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию

По ее информации, инициативу поддержали 138 парламентариев, 84 проголосовали против, еще пятеро воздержались. Теперь документ будет передан президенту страны Марселу Ребелу ди Соузе, который может вновь направить его на рассмотрение в суд.

Так, законопроект об эвтаназии был одобрен Собранием республики в конце января текущего года. Вслед за этим глава государства решил направить проект на рассмотрение в Конституционный суд (КС), который в конечном счете признал его противоречащим основному закону страны. После решения КС инициатива вновь вернулась в парламент, который смог изменить в ней формулировки.

Отмечается, что сторонники легализации эвтаназии добавили в проект новую статью, которая разъясняет ряд понятий. Как уточняет газета, португальский закон чем-то схож с испанским, который ранее в этом году был одобрен парламентом королевства. Тогда Испания стала четвертой страной в Европе, разрешившей проведение эвтаназии.