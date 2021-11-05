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Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий эвтаназию

Инициативу поддержали 138 из 227 парламентариев

МАДРИД, 5 ноября. /ТАСС/. Собрание республики (однопалатный парламент) Португалии вновь одобрило законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Об этом сообщила в пятницу газета Diario de Noticias.

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По ее информации, инициативу поддержали 138 парламентариев, 84 проголосовали против, еще пятеро воздержались. Теперь документ будет передан президенту страны Марселу Ребелу ди Соузе, который может вновь направить его на рассмотрение в суд.

Так, законопроект об эвтаназии был одобрен Собранием республики в конце января текущего года. Вслед за этим глава государства решил направить проект на рассмотрение в Конституционный суд (КС), который в конечном счете признал его противоречащим основному закону страны. После решения КС инициатива вновь вернулась в парламент, который смог изменить в ней формулировки.

Отмечается, что сторонники легализации эвтаназии добавили в проект новую статью, которая разъясняет ряд понятий. Как уточняет газета, португальский закон чем-то схож с испанским, который ранее в этом году был одобрен парламентом королевства. Тогда Испания стала четвертой страной в Европе, разрешившей проведение эвтаназии.

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