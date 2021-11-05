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Пандемия COVID-19

Pfizer заявила, что ее новое лекарство от COVID-19 снижает риск госпитализации на 89%

Компания планирует получить разрешение на экстренное использование препарата
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 5 ноября. Американская компания Pfizer заявила, что произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19, принимаемый перорально, по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фармацевтической компании в пятницу.

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"[По результатам промежуточного анализа фазы 2/3] у не госпитализированных взрослых испытуемых, [зараженных] коронавирусом, PF-07321332 показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%", - сказано в сообщении. Отмечается, что среди участников контрольной группы в рамках исследования не было зафиксировано ни одного случая смерти.

В Pfizer выразили желание получить разрешение на экстренное использование своего нового лекарства, представив данные о проведенном исследовании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что курс лечения новым препаратом будет состоять из трех таблеток, принимаемых дважды в день. По информации агентства, Pfizer намерена произвести более 180 тыс. доз такого лекарства к концу года, а за следующий год количество доз планируется довести до 50 млн.

Ранее в компании сообщили, что первая фаза исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата. По их оценке, новое лекарство потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицируемым без необходимости госпитализации.

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