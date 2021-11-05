В Белом доме заявили, что заразившийся COVID-19 чиновник не контактировал тесно с Байденом

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Сотрудник администрации США, который сопровождал президента страны Джо Байдена во время поездки в Глазго и заразился новым коронавирусом, не контактировал напрямую с американским лидером. Об этом заявила в пятницу на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Как сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сотрудник, имя которого не уточняется, сдал положительный тест на коронавирус. Жан-Пьер подтвердила данную информацию. "Этот человек не контактировал тесно с президентом, и у него не проявляются какие-либо симптомы, этот человек остается в Шотландии, чтобы завершить пребывание в карантине, он пользуется поддержкой администрации", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

В Глазго Байден участвовал в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее также заразилась коронавирусом. В связи с этим она не полетела с Байденом в Европу.