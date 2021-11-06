Прилет семи рейсов в аэропорт Краснодара задерживается из-за тумана

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Задержка прилета семи авиарейсов ожидается в аэропорту Краснодара в связи с туманом, также меняется время вылета пяти рейсов. Кроме того, самолет из Омска ушел на запасной аэродром в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

Накануне из-за тумана в краснодарском аэропорту было задержано 15 авиарейсов, несколько самолетов также ушли на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Анапу.

"Аэропорт работает, в настоящее время работает преимущественно на оправку рейсов. На прилет ожидается задержка семи рейсов. На вылет меняется время вылета пяти рейсов по причине позднего прибытия в Краснодар из-за тумана", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что видимость на полосе составляет около 150 м. Прием и отправление судов осуществляется по второй категории ИКАО. Также в пресс-службе отметили, что рейс авиакомпании "Азимут" из Омска ушел на запасной аэродром в Ростов-на-Дону.

По прогнозу синоптиков, 6 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 15-17 градусов.